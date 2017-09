Spettacolo Kalinic: il Milan batte l'Udinese

Il Milan vince a San Siro contro l'Udinese. E lo fa con due gol di Kalinic: un vero e proprio spettacolo la sua prima partita da titolare a San Siro. È lui a sbloccare il match mettendo a segno il primo gol della partita al 22': il rossonero — su assist di Calabria — anticipa i difensori e manda in rete la palla con un toco mancino. I friulani hanno trovato il pareggio pochi minuti dopo con una rete di Lasagna che, complice anche una brutta mossa di Romagnoli, infila Gigio Donnarumma di sinistro. Ma la situazione viene riportata alla normalità da Kalinic grazie a un gol di rapina. Sempre nel primo tempo va segnalato un gol annullato dalla Var a Lasagna, pizzicato per un fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa il Milan sembra rallentare e l'Udinese cerca di volgere la situazione a suo vantaggio. Il pareggio viene sfiorato da Balic che, entrato al posto di Maxi Lopez, cerca di beffare Gigio Donnarumma. Inutilmente. Montella corregge il tiro in corsa: sostituisce Suso con Curtone e Bonaventura con Calhanoglu. Mossa azzeccata: i suoi diavoli tornano in partita e Kalinic trova ancora la rete, ma il gol viene annullato dalla Var, ancora per un fuorigioco millimetrico. Due a zero per il Milan che adesso sale a nove punti in classifica.