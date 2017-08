Il Milan, giovedì sera, travolge 6-0 a San Siro gli imbarazzanti macedoni dello Shkendija e si qualifica per l'Europa League. Il ritorno è di fatto una formalità.

Migliore in campo André Silva, autore di una doppietta e più volte vicino al tris. Due gol anche per Montolivo, a segno Borini e Antonelli. Nel finale infortunio muscolare per Bonaventura, tra 7 giorni il ritorno in Macedonia.