Milano tennis tour, Nozzolillo e Sganga in trionfo a Busto Garolfo

Non capita spesso di giocare una finale di un torneo di terza categoria davanti a oltre cento persone. È per questo che la quarta tappa del Milano Tennis Tour, appena andata in archivio con 108 iscritti sui campi del Tennis Busto Garolfo, si candida a diventare uno degli appuntamenti da ricordare nella storia del circuito di tornei ideato nel 2016 da Davide Golinelli. Chi è arrivato a contendersi i titoli in terra milanese ha trovato un clima da torneo professionistico, per l'organizzazione precisa e soprattutto per le tribune gremite in occasione dei confronti che hanno regalato il successo nei tornei di singolare a Francesca Sganga e Luca Nozzolillo, due dei nomi noti del Tour. Lei è l'unica giocatrice imbattuta in tutto il circuito, e col titolo a Busto Garolfo ha portato a quattro il suo bottino stagionale, che poteva già contare sul successo a Dairago e su altri due nel Varese Tennis Tour. Merito di un tennis old style di quelli che ormai non si vedono più, con dritto e rovescio in slice e una mano fatata che le permette di inventare soluzioni impensabili a tutte le avversarie. Per informazioni chiedere a Ilaria Semplici, giovane promessa dal tennis veramente interessante per la categoria, ma di nuovo sconfitta in finale e di nuovo nettamente. A Dairago era finita 6-1 6-2, mentre stavolta la maestra del Tennis Tosi di Legnano ha chiuso per 6-1 6-0 confermando la sua legge: quando gioca vince, e non ce n'è per nessuna. Uno strapotere vero. Curioso che a dividere con la Sganga il gradino più alto del podio del singolare ci sia di nuovo Luca Nozzolillo, come nella tappa di Marnate del Varese Tennis Tour. Tuttavia, la vittoria del 24enne del Tennis Time Champion non è affatto una sorpresa, visto il bagaglio tecnico-tattico mostrato durante la competizione, con un tennis completo e una rapidità di piedi che valgono già qualche categoria in più. In finale Nozzolillo ha approfittato del ritiro della grande sorpresa del torneo Andrea Peccarisi, ex 3.2 scivolato indietro per inattività fino alla classifica di 4.6, protagonista di una cavalcata da ricordare. Era in campo nella prima partita del torneo, nel sabato inaugurale, e lo era anche nell'ultima, dopo un cammino fatto di ben dieci vittorie. Nelle prime nove l'over 35 del Tennis Senago ha perso la miseria di sei giochi, mentre in semifinale ha rimontato un set a Gimbelli, ma all'ultimo atto ha pagato tutta la fatica accumulata nel corso del torneo, ritirandosi quando il punteggio recitava 6-2 2-0 per Nozzolillo. Da segnalare anche la corsa del presidente del club Angelo Gornati (4.3), che invece di incontri ne ha vinti sei, fermandosi solo ai quarti di finale. Oltre al singolare, Nozzolillo ha vinto anche la prova di doppio, in coppia con il 4.4 Andrea Crespi. Dopo il magnifico successo in semifinale contro Colautto/Mazzucco, all'ultimo atto i due l'hanno spuntata per 6-3 6-4 sui locali Clementi/Varano. Il successo del torneo conferma la bontà della scelta di organizzare al Tennis Busto Garolfo anche il Master regionale del Tennis Tour, che dal 14 al 29 ottobre inaugurerà la nuova struttura coperta in arrivo nei prossimi mesi, eleggendo i campioni lombardi del Tennis Tour. RISULTATI Singolare maschile - Quarti di finale: Gugliotta b. Graziano 7-5 6-4, Nozzolillo b. Zingaro 6-2 7-6, Peccarisi b. Suardi 6-0 6-0, Gimbelli b. Gornati 6-4 6-3. Semifinali: Nozzolillo b. Gugliotta 6-1 6-2, Peccarisi b. Gimbelli 3-6 6-1 6-1. Finale: Nozzolillo b. Peccarisi 6-2 2-0 ritiro. Singolare femminile - Quarti di finale: Sganga bye, Saino b. Zabeo 6-4 6-2, Ardo b. Fraenza 6-3 6-4, Semplici bye. Semifinali: Sganga b. Saino 6-0 6-1, Semplici b. Ardo 6-4 6-2. Finale: Sganga b. Semplici 6-1 6-0. Doppio maschile - Semifinali: Crespi/Nozzolillo b. Colautto/Mazzucco 7-6 3-6 6-3, Clementi/Varano b. Barlocco/Sangalli ritiro. Finale: Crespi/Nozzolillo b. Clementi/Varano 6-3 6-4.