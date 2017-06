"Sono arrivate minacce di morte alla famiglia di Donnarumma, ora lasciate in pace Gigio"

È ormai guerra aperta tra i tifosi del Milan e Gigio Donnarumma, il portiere diciottenne - lanciato nel grande calcio proprio dal Diavolo - che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di via Aldo Rossi mettendo ufficiosamente fine alla propria storia coi rossoneri.

Donnarumma, assistito dal potente agente Mino Raiola, ha rifiutato un’offerta da quattro milioni e mezzo di euro per cinque anni e vedrà il proprio contratto scadere a giugno 2018, quando sarà libero di trovare un’altra squadra gratis.

Il grande rifiuto, inevitabilmente, è stato preso malissimo dai tifosi rossoneri, che hanno reagito con insulti sui social, magliette bruciate e - domenica sera in Polonia, dove si gioca l’Europa Under 21 - lanciando dollari finti al portiere, diventato per l’occasione “Dollarumma”.

Ma non solo. Perché, come raccontato proprio da Raiola in un’intervista a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, “sono arrivate addirittura minacce di morte alla sua famiglia. È incredibile - ha commentato il procuratore -, mi prendo io tutte le colpe, ma lascino in pace Gigio”.

“Ho sbagliato a non fermare subito questa macchina infernale - ha ammesso Raiola -. Non c’erano i presupposti per un’intesa. Avevamo chiesto tempo e discrezione per lasciare Gigio sereno. Una parte dei tifosi s’e messa contro Gigio e la società non l’ha tutelato."

La stessa società, però, per bocca dell’amministratore delegato Marco Fassone, si è detta pronta a “riabbracciare” Gigio se “dovesse ripensarci”. Un ripensamento, al momento, sembra però impossibile.