Montella è il nuovo allenatore del Siviglia. Ecco quanto risparmia il Milan

Esonerato dal Milan il 27 novembre, dopo un mese Vincenzo Montella trova un'altra panchina e vola in Spagna, a Siviglia, dove allenerà la formazione locale, attualmente quinta in classifica nella Liga e impegnata in Champions League, qualificata dopo la fase a gironi.

Il tecnico firma un contratto fino a giugno del 2019 e porta con sé il suo staff di fiducia, dal vice allenatore Daniele Russo al collaboratore Nicola Caccia, dal match analyst Simone Montanaro a Enzo Maresca. E si parla della partenza anche del preparatore atletico Mauro Innaurato, che fa ancora parte dello staff del Milan ma fu voluto proprio da Montella a Milanello.

Il Milan e Montella hanno raggiunto un accordo per rescidere consensualmente il contratto che li legava comunque fino al 2019, con una buonuscita per l'allenatore di un milione e 200 mila euro. Secondo i calcoli, il Milan risparmia così quasi otto milioni di euro lordi, tra stipendio di Montella e dello staff, fino al 2019. Montella era stato ingaggiato dai rossoneri nell'estate del 2016.