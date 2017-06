Morto Gianpiero Armani, fu socio del Milan

È morto lunedì mattina a ottantaquattro anni Gianpiero Armani, petroliere originario del Piacentino ma ormai novarese di adozione e da anni residente a Trecate.

Dal 1982 al 1986 lui e suo fratello Dino - famosi per aver avuto per un periodo la maggioranza della società petrolifera Tamoil - erano stati soci di Giuseppe Farina durante la sua non esaltantissima presidenza del Milan. Dopo di loro, con il club a un passo dal fallimento, era poi arrivato Silvio Berlusconi, che nei decenni successivi avrebbe riscritto la storia del Diavolo.

Il pallino del calcio, però, ad Armani non era passato e il petroliere nel 1994 era diventato presidente del Novara calcio riportando - nel ’95 - la squadra piemontese in serie C1 dopo quindici campionati trascorsi nelle serie inferiori.

Tra il 1980 e il 1983, invece, Armani era stato presidente della “Federazione italiana tiro a volo” per poi ricoprire, negli anni successivi, anche il ruolo di massimo dirigente della “Confederazione europea di tiro”.