Inter, maxi multa da 100mila euro per Icardi

Dura lex, sed lex. Anche se il protagonista si chiama Mauro Icardi. Anche, e forse soprattutto, se è il capitano della squadra.

Mano pesante dell'Inter nei confronti del bomber argentino, che mercoledì ha ricevuto una multa da 100mila euro per essersi presentato in ritardo al ritorno agli allenamenti alla Pinetina.

Maurito, che per le vacanze di Natale era tornato in Argentina, è stato tradito dalla cancellazione di un volo da Buenos Aires, che gli ha fatto perdere la coincidenza per Milano. Così, il numero 9 nerazzurro ha dovuto necessariamente saltare l'allenamento di martedì 8 dicembre - il primo previsto dopo la sosta -, lasciando i suoi compagni da soli.

A quel punto, seguendo il regolamento interno della squadra, è arrivata la multa, con il capitano che si è già scusato con la società e con l'allenatore, Luciano Spalletti.

Non solo multa, però. Perché a rendere movimentati gli ultimi giorni di Maurito ci ha pensato anche la moglie e agente, Wanda Nara. La showgirl argentina, che sta trattando il rinnovo con il club, si è lasciata andare a un duro sfogo spiegando che le parti sono ancora "molto lontane" e che ci sono quattro top club europei sulle tracce dell'attaccante.

