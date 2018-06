Un ninja a spasso per Milano: è Nainggolan

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nome: Radja. Cognome: Nainggolan. Professione: calciatore, centrocampista. Secondo "lavoro": ninja.

E proprio come un ninja - almeno nel video di presentazione ufficiale - è arrivato a Milano, Radja Nainggolan, che da martedì è ufficialmente un nuovo atleta dell'Inter, che per averlo ha pagato alla Roma 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e del giovane Zaniolo. L'ex calciatore gialloroso ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club di corso Vittorio Emanuele fino al 2022 e ha parlato per la prima volta da interista, dopo i primi bagni di folla in hotel e al centro sportivo Coni, dove si è sottoposto alle visite.

"Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, sono contento. Adesso toccherà a me trasformarla in ancora più applausi - ha detto a Inter Tv -. L'affetto dei tifosi è una sensazione importante per qualsiasi giocatore, vuol dire che la piazza è entusiasta, lo sono anch'io e spero che potremo toglierci tante soddisfazioni. Spalletti? La mia migliore stagione è stata con lui, spero di poter fare altrettanto bene, sono a sua disposizione e sono contento di averlo ritrovato".

"Perché ho scelto l'Inter? L'importante è sentire la fiducia, mi hanno chiamato il direttore Ausilio, il mister e Zanetti. Mi hanno fatto sentire importante, la mia scelta è stata semplice. Sono carico per la nuova avventura - ha continuato -. I tifosi ancora non li conosco bene ma vedendo come mi hanno accolto spero continuino a supportare così la squadra. Possiamo fare bene in campionato e anche in Champions, perché l'Inter ha una storia importante e - ha concluso - deve tornare protagonista anche in Europa".

Per l'Europa l'Inter ha un ninja in più. E proprio come un ninja la sua società lo ha presentato ai tifosi.