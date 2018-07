Milan, che gaffe: ecco la seconda maglia per il campionato, ma il nome di "Çalha" è sbagliato

Non sarà una situazione irrecuperabile come quella societaria - il cinese Yonghong Li è ormai fuori e il club è nelle mani del fondo Elliot -, ma è pur sempre una gaffe che poteva essere evitata.

Serata difficile quella di lunedì per il Milan, che - insieme al nuovo sponsor tecnico Puma - ha presentato la nuova seconda maglia per il campionato che verrà, che è - parole proprio di Puma - "ispirata alla bianca leggendaria" con "un colletto a girocollo con dettagli rossi e neri, una linea nera sul petto, sulla schiena e sulle braccia che ricorda la divisa del Milan degli anni ’90 e l’iconico Diavolo Rossonero sul retro del collo".

Ad attirare l'attenzione, però, non è stato il nuovo kit, ma soprattutto - suo malgrado - uno dei modelli scelti per l'occasione.

Il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu, infatti, si è ritrovato una maglietta con il numero 10 sulle spalle e il nome scritto in maniera errata, con la "h" che è stata spostata qualche lettera indietro, trasformando Çalhanoğlu in Çhalanoğlu. L'errore non è sfuggito ai social, Facebook e su Twitter su tutti, così come non è passato inosservato il muro scrostato e bianco che ha fatto da sfondo alle foto di rito dell'evento.

Il muro scrostato durante l'evento - Foto da Twitter