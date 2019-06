Campo da calcio sul tetto, 5 piani nerazzurri e "trophy room": ecco la nuova sede dell'Inter

L'Inter ha una nuova casa. Lunedì mattina il club nerazzurro ha detto ufficialmente addio alla storica sede di Galleria Vittorio Emanuele II per entrare al "The Corner", il palazzo di proprietà del gruppo Generali in Porta Nuova che ospiterà la società di Suning.

"Cinque piani completati da una terrazza panoramica con una vista che abbraccia Milano dalla Madonnina fino a San Siro", la descrizione dello stesso club. Che sottolinea: "Gli spazi sono caratterizzati da un'attenta opera di identità visiva che vede il brand nerazzurro ricoprire un ruolo centrale insieme ai grandi campioni della storia del Club e all'internazionalità dei colori nerazzurri".

Nella nuova sede dell'Inter, infatti, tutto è nerazzurro: dai biliardini che si trovano sullo speciale campetto di calcio sulla terrazza del palazzo fino alla nuova "trophy room", che raccoglie le coppe della Beneamata.

"La eco-sostenibilità - sottolinea ancora l'Inter - è uno dei valori che il Club vuole avere come riferimento in questa nuova era. Ha scelto quindi per la sua nuova sede un building riqualificato con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente e all'efficienza delle prestazioni, che ha ricevuto la certificazione Leed Gold".

