Olimpia, Messina nuovo coach e presidente

Sembrava un sogno di inizio giugno. E invece è realtà. Ettore Messina è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano. L'ufficialità è arrivata martedì con un comunicato sul sito delle scarpette rosse.

"La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che il Sig. Ettore Messina diventa “President of Basketball Operations” e capo allenatore della prima squadra per i prossimi tre anni", ha annunciato la società di Giorgio Armani, che ha deciso di affidare a Messina il doppio ruolo di tecnico e presidente.

Nato il 30 settembre 1959 a Catania, Messina arriva dai San Antonio Spurs, in Nba, dove è stato assistente di coach Gregg Popovich nelle ultime cinque stagioni. In carriera ha allenato la Virtus Bologna, la Benetton Treviso, il CSKA Mosca e il Real Madrid, oltre alla Nazionale Italiana.

Il palmares di Messina parla per lui: nominato due volte allenatore dell’anno in EuroLeague - 2006 e 2008 -, ha vinto quattro volte l’EuroLeague, quattro volte il campionato italiano, sei volte il titolo russo, tre volte la Vtb League, sette volte la Coppa Italia, due volte la Coppa di Russia e undici volte ha portato una sua squadra alle Final Four di EuroLeague.

"Inoltre - si conclude il comunicato dell'Armani - il Sig. Pantaleo Dell’Orco assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del club a partire dal prossimo 1° luglio".

Poche ore prima, a sancire il passaggio di consegne, era arrivata l'altra ufficialità, quella dell'addio di Simone Pianigiani, che paga un'Eurolega disputata sotto le aspettative e la cocente sconfitta contro Sassari nelle semifinali playoff. "In due anni alla guida dell’Olimpia, Simone Pianigiani ha condotto la squadra ad uno scudetto e due Supercoppe. L’Olimpia Milano - il saluto delle scarpette rosse - desidera ringraziarlo per la professionalità e l’impegno profuso, e gli formula i migliori auguri per il proseguo della sua carriera".