Basket, a Milano la Stella Rossa: divieto di vendita di alcolici

Divieto di vendita di alcolici il 16 marzo: arrivano a Milano i tifosi serbi della Stella Rossa, la squadra di basket di Belgrado, in occasione dell'incontro con l'Olimpia per l'Euro League (corrispondente alla Champions League del calcio).

La partita è prevista alle 20.45 al Forum di Assago. La prefettura di Milano, su richiesta della questura, ha emesso un'ordinanza di divieto per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche dalle 14 alle 24. Sono diverse centinaia i tifosi attesi dalla Serbia. La Stella Rossa ha una delle tifoserie più fedeli e numerose del basket europeo, ed ha anche fama di essere tra le più "cattive".

Il divieto riguarda l'interno dell'impianto sportivo, le aree esterne e le vie adiacenti.

Dal punto di vista sportivo, la partita è importante soprattutto per gli ospiti, che lottano per accedere alle final eight, mentre l'Olimpia è già matematicamente fuori dal proseguimento della competizione. Ma coach Jasmin Repesa, che guida i biancorossi meneghini, chiede in ogni caso uno scatto d'orgoglio ai suoi ragazzi: «I nostri tifosi non ci hanno mai abbandonato e quindi siamo indebitati con loro», afferma.