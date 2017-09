Olimpiadi, nel 2019 a Milano il summit del Cio: la città sogna i giochi olimpici invernali

È Milano la città che ospiterà l’assemblea generale del Comitato Olimpico Internazionale del 2019. Il capoluogo lombardo è stato votato all'unanimità dai membri del Cio, riuniti a Lima in Perù. "Sarà un grande evento internazionale, carico dell’energia e della magia che accompagna gli appuntamenti Olimpici — ha commentato il sindaco Giuseppe Sala su Facebook —. Una nuova occasione per dare ancora più luce alla nostra città".

Video suggestivi hanno scandito la presentazione che i rappresentanti del Comune di Milano, della Regione e del Coni hanno tenuto davanti all'assemblea per illustrare la candidatura meneghina avanzata lo scorso marzo. Al termine della presentazione è stato firmato il contratto.

L'inaugurazione della Sessione, cui prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, i membri del Comitato Olimpico Internazionale e tutti gli altri partecipanti, si terrà al Teatro alla Scala. I lavori dell’assemblea, invece, si svolgeranno al Centro Congressi Mi.Co. Un appuntamento importante, anche perché al termine dell'assemblea generale verrà decisa la sede dei giochi olimpici invernali del 2026.

E le olimpiadi invernali sono il sogno nel cassetto di Milano. Per il momento le ipotesi sono varie, si parla di possibili giochi in coabitazione con l'Austria (in questo caso sarebbe il primo caso transfrontaliero della storia); non solo: tra le possibilità c'è anche quella di organizzare la quarta olimpiade Italiana tra Milano, Valtellina e Torino. Per il momento sono solo sogni, la risposta arriverà nel 2019.