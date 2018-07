Olimpiadi 2026, Sala propone i giochi a Milano dando spazio anche a Torino: "Saremmo fortissimi"

Su una cosa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sono d'accordo: quella di Milano, per entrambi, è la candidatura più forte tra quelle italiane per le Olimpiadi invernali del 2026. Le altre, come è noto, sono Torino e Cortina d'Ampezzo.

Sala, però, mostra evidentemente di temere qualcosa. E così ha chiesto a gran voce che la scelta - che verrà effettuata dal governo - su quale città presentare sia una scelta "non politica". Il timore è che una metà del governo (i pentastellati) preferisca Torino, il cui sindaco Chiara Appendino è appunto del Movimento 5 Stelle, mentre l'altra metà (i leghisti) potrebbe far "pesare" un sostegno a Cortina, fortemente sponsorizzata dal presidente del Veneto Luca Zaia.

L'Italia non si è ancora vista assegnare i giochi, ovviamente. Tutto dipende quindi da quanta forza avrà la città prescelta. E secondo il sindaco di Milano, ma anche secondo diversi membri del Coni e del Comitato internazionale olimpico, è proprio il capoluogo lombardo ad aver più chances di vittoria finale rispetto a Torino o Cortina. Per la cronaca, tra le possibili rivali Stoccolma è la più temibile.

L'ultima idea di Sala è quella di "aprire" in extremis a un accordo tra Milano e Torino, ovvero portare avanti insieme la candidatura di Milano offrendo a Torino e alle sue valli uno spazio per qualche disciplina. Una idea non del tutto azzardata visto che alcune località del Torinese sarebbero già pronte (ma è qualcosa che non si può dire apertamente). Mentre apertamente Bruna Papa, sindaco del Comune di Formazza, ha scritto una lettera sia a Torino (suo capoluogo di Regione) sia a Milano (città più vicina) per offrire a entrambe il centro di sci di fondo di Riale, a 1.800 metri di altitudine.