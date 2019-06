Olimpiadi invernali a Milano, è iniziato il rush finale: lunedì a Losanna la decisione del Cio

Si deciderà lunedì 24 giugno il futuro olimpico di Milano quando i membri del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) si riuniranno a Losanna e decideranno a chi assegnare le olimpiadi invernali del 2026. Il binomio Milano-Cortina ha solo un rivale: la candidatura svedese di Stoccolma-Are. E per ribadire l'appoggio del governo alla candidatura italiana anche il premier Giuseppe Conte sarà al fianco della delegazione italiana a Losanna.

Salvini: "Le olimpiadi ci riempirebbero di orgoglio e fatturato"

"Lunedì 24 sarò col cuore in Svizzera a Losanna perchè ci sarà l'assegnazione delle Olimpiadi e la contesa è tra Svezia e Italia — ha detto durante la diretta Facebook il vicepremier Matteo Salvini —. Mi raccomando: i membri del comitato olimpico votino bene. Per l'Italia srebbe un'occasione eccezionale avere le Olimpiadi e Parolimpiadi invernali del 2016. Porterebbero indotto di immagine, turismo, impianti rinnovati. Ci riempirebbero di orgoglio e di fatturato".

I punti di forza di Milano

La candidatura Milano-Cortina ha stupito la commissione del Comitato olimpico internazionale gudaita da Octavian Morariu, tanto che nella relazione depositata a maggio è stato messo nero su bianco che se le olimpiadi si svolgessero in Italia sarebbe "un'esperienza indimenticabile per gli atleti"

Secondo la commissione "I giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 rappresenterebbero una vetrina per il Nord Italia, con luoghi iconici e bellissime ambientazioni che si estendono dal centro storico e le piazze alla moda di Milano fino alle vette e i villaggi di montagna delle Dolomiti".

Ma oltre il paesaggio e la bellezza di Milano e della Perla delle Dolomiti secondo il Cio la candidatura "abbraccia pienamente la sostenibilità e sfrutta l'esperienza, la passione e la tradizione dell'Italia negli sport invernali per ispirare gli atleti e offrire benefit a lungo termine alle città e alle regioni".

"L'Italia — spiega la Commissione di valutazione — prevede Giochi a basso costo pienamente in linea con l'Agenda 2020 e le New Norm, così come una visione innovativa delle Olimpiadi che combina le attrazioni urbane della metropoli di Milano con il fascino delle pittoresche regioni montane alpine del Nord Italia".

Il proposito della candidatura di Milano-Cortina è quello "di usare il 93% delle sedi di gara già esistenti o temporanee", si legge nella documentazione. In generale, la candidatura italiana per il Cio "abbraccia pienamente lo spirito e la filosofia dell'Agenda 2020".

I punti deboli di Stoccolma

Nello stesso documento della commissione di valutazione del Cio non sembra aver ricevuto così tante lodi, invece, la candidatura di Stoccolma e Are. "Il Comune di Are si è proposto come firmatario del contratto come città ospitante (host city contract, ndr) senza Stoccolma. Ciò richiederebbe un forte sostegno finanziario da parte di altri garanti (privati) che in questa fase non sono stati forniti". ha scritto la commissione nel report. "Diverse garanzie sono limitate alle dichiarazioni di supporto e non riflettono impegni giuridicamente vincolanti", si legge ancora nel report. Poi, sulle sedi di gara: "Mentre sono stata fornite lettere di intenti, sono ancora da presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture: il villaggio olimpico di Stoccolma, l'ovale per il pattinaggio di velocità e le sedi del biathlon e dello sci di fondo".

Non solo. Sempre nella relazione si legge che "Il comune di Stoccolma ha deciso di non firmare l'host city contract (il contratto come città ospitante, ndr), dichiarando di poter affittare le strutture sportive necessarie per i Giochi e di poter assicurare i servizi pubblici allo stesso livello e alle stesse condizioni di qualsiasi altro evento organizzato nei confini della città. Il contratto sarebbe dunque firmato dal comune diAre e dal Comitato olimpico svedese".