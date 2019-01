Olimpiadi 2026, Fontana: "Lavoriamo compatti su candidatura Milano-Cortina"

“Continuiamo a lavorare compatti, per raggiungere questo importante obiettivo”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana dopo l’incontro con il capo della comunicazione per la candidatura ai Giochi olimpici invernali del 2026, Eugenio De Paoli, per visionare il dossier sulla candidatura di Milano e Cortina che verrà consegnato al Cio venerdì 11 gennaio a Losanna, in Svizzera.

Il logo

E' stato svelato per la prima volta il logo di Milano-Cortina 2026. È stata presentata a Tokyo, durante l’Assemblea Generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (Anoc), la candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Si tratta della prima occasione per misurare l’attrattività di questo progetto che vede coinvolte due città, Milano e Cortina, supportate dalle rispettive Regioni, Lombardia e Veneto.