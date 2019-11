Olimpiadi, il ministro Spadafora: "Legge per i giochi invernali entro fine anno"

Potrebbe arrivare entro la fine dell'anno la legge olimpica per i giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili Vincenzo Spadafora nella giornata di mercoledì 20 novembre.

"Stiamo lavorando alla legge olimpica, spero di poterla portare in Consiglio dei ministri già per fine di quest'anno - ha chiosato il ministro a margine del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma -. Siamo al lavoro anche sui decreti legislativi della legge delega: stiamo facendo un gran lavoro con un bel team di esperti. La mia idea è quella di arrivare al massimo entro il mese di gennaio ad avere una proposta il più completa possibile su cui confrontarci insieme alle forze politiche, agli altri stakeholders e al mondo delle federazioni sportive. Fermo restando che sarà poi il governo a prendere le decisioni finali ma dopo aver ascoltato tutti".

Proseguono i lavori per le olimpiadi

Dopo l'assegnazione dei giochi olimpici, avvenuta lunedì 24 giugno, è iniziato il lavoro di Palazzo Marino, Regione, Coni e Governo per realizzare i giochi.

A inizio novembre Vincenzo Novari, ex amministratore delegato della compagnia telefonica 3 Italia, è stato nominato Ceo dei giochi.

Chi è Vincenzo Novari

Vincenzo Novari, 60 anni, è stato amministratore delegato di 3 Italia dal 2001 fino al 2016 quando la società si è fusa con Wind. È noto alle cronache rosa come fidanzato di Daniela Ferolla, Miss Italia 2001.

Nel 1987, dopo essersi laureato in economia all'Università di Genova nel 1985, è diventato Direttore Marketing di Parfume et Collections (gruppo L'Orèal). È rimasto nella società francese fino al 1992, poi da 1993 al 1995 è entrato nel Gruppo Danone (Johnson Wax e in Saiwa). Per Omnitel Pronto Italia . è Direttore Marketing nel 1995 mentre nel 1996 è diventato Vice-Presidente delle vendite, marketing e logistica. Nel 1999 è diventato Amministratore Delegato di Omnitel 2000 . Ha fondato Andala nel 2000 ed è diventandone subito l'amministratore delegato e lo è rimasto quando è diventata 3.

Dopo l'esperienza in 3, nel 2016, ha fondata SoftYou, una startup nel campo del business e dei servizi a valore aggiunto. Nello stesso anno è diventato Special Advisor Italia per Ck Hutchinson.