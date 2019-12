Olimpiadi, Fontana accelera: "Non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire subito con le opere pubbliche"

Servono infrastrutture e impianti per le Olimpiadi invernali. E il governatore della Lombardia Attilio Fontana non vuole perdere tempo: "Dobbiamo partire subito con le opere pubbliche necessarie per Milano-Cortina 2026 — ha dichiarato il presidente della Regione a margine dell'evento di lancio ufficiale dei giochi olimpici —. Ho già presentato al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, un elenco di quelle già progettate e finanziate che attendono il via libera del Governo, ancora non ho ricevuto risposte. Occorre fare presto perché i tempi per la realizzazione di alcune sono lunghi. Non c'è tempo da perdere".

Infrastrutture ma non solo. Per il momento, inoltre, non c'è nessuna novità sulla legge olimpica. "Non ho notizie dell'ultima ora, è un argomento che conoscono tutti molto bene — ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine del seminario internazionale su Milano-Cortina 2026 —. Ci sono impegni verbali e sottoscritti, i governanti sono sul pezzo. Se si farà entro fine anno? Non lo dovete chiedere a me, l'agenda legislativa di fine anno è abbastanza complicata ma sicuramente arriverà presto". E proprio la legge olimpica sarà fondamentale per 1 miliardo di euro di opere pubbliche stradali in Valtellina.

Sul fronte dei collegamenti ferroviari in vista delle Olimpiadi, invece, pare ci sia qualche difficoltà: "Rfi aveva presentato un cronoprogramma che non ha pienamente rispettato per quest'anno, quindi, dobbiamo aspettare che mandino un aggiornamento per capire come intendono distribuire gli interventi", ha precisato Fontana.

A Milano, invece, non è ancora chiaro quando verrà posata la prima pietra del Palasport e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha ribadito: "Adesso vedremo nelle prossime settimane di essere chiari sulle date. Per me sono due le questioni importanti: una è il Palasport, ma il Villaggio olimpico è altrettanto importante perché è alla base dell'ospitalità, ha una legacy chiara — ha precisato Sala —. Stiamo vedendo quei due aspetti per prepararci a gennaio a fare chiarezza sui tempi. Credo che il modo migliore sia quello di essere chiari sugli obiettivi, non esagerare con l'ambizione ma mettersi in condizione di dover rispondere alla comunità".