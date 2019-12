Paris domina discesa libera di Bormio, Rossi: "Ottima prova in vista delle Olimpiadi"

"A questo punto, verrebbe da dire, soprannominiamola pista Stelvio 'Dominik'. Assistere in prima persona e partecipare alla premiazione di questo grande campione e' stato davvero emozionante".

Cosi' il sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, Antonio Rossi, ex campione di canoa, da Bormio commenta l'ennesimo successo, il quinto sulla pista Stelvio (4 in Discesa libera e 1 in Super G) di Dominik Paris nelle scorse ore.

Il sottosegretario Rossi, nel prendere parte alla premiazione della gara di Coppa del Mondo, ha sottolineato come "Bormio e la Valtellina stiano onorando al meglio la conquista delle Olimpiadi invernali 2026". "Possiamo davvero dire - ha aggiunto il pluricampione olimpico - che la prima prova e' stata superata a pieni voti".

"Dominik Paris si conferma un campionissimo. A Bormio, nella prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma in Valtellina nel week end, ancora una volta ha conquistato il gradino piu' alto del podio onorando nel migliore del modo la recente conquista delle Olimpiadi invernali 2026 che vedranno proprio Bormio assoluta protagonista. Grazie Dominik", cosi' Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, commenta la vittoria di Paris nella discesa libera di Coppa del Mondo.