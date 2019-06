Olimpiadi, scritte di festa al Pirellone e a Palazzo Marino

«Questa sera il Comitato Internazionale Olimpico ha assegnato a Milano e Cortina le Olimpiadi invernali del 2026. Tutti pronti a scendere in pista!». E' così che Atm ha "annunciato" agli utenti del trasporto pubblico cittadino, a partire dalle 18 di lunedì 24 maggio, la vittoria del capoluogo lombardo in tandem con la "perla" delle Dolomiti sulla capitale svedese Stoccolma.

Ma anche Comune di Milano e Regione Lombardia hanno voluto fare la loro parte. Sul Pirellone sono apparse le scritte "La Lombardia vince" e "Milano Cortina 2026" con i cerchi olimpici, mentre su Palazzo Marino è stata proiettata la scritta "Milano Cortina 2026 vittoria!". E numerosi milanesi hanno voluto scattare un selfie davanti ai due palazzi simbolo del potere locale con le scritte celebrative.

Più posti di lavoro. La mappa degli impianti

Tutta la città è comprensibilmente euforica per l'assegnazione dei Giochi olimpici, che porteranno occasioni di lavoro (si parla di 14 mila posti) e di crescita economica e nuovi impianti sportivi a Milano, a cominciare dal PalaItalia a Santa Giulia, nuovo di zecca, per passare con la ristrutturazione dell'ex PalaSharp di Lampugnano, mentre il "media center" troverà ospitalità a Rho-Fiera e il villaggio olimpico all'ex Scalo Romana. Senza dimenticare, per la cerimonia d'inaugurazione, lo stadio di San Siro, su cui proprio durante la giornata di assegnazione c'è stato un "rimpallo" di voci visto che Milan e Inter hanno annunciato di volerlo demolire per costruire uno stadio tutto nuovo a fianco.