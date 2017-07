Expo, Olimpiadi degli oratori a Milano: ben 10mila persone 'invadono' il Parco Experience

La prima edizione dell’Olimpiade degli Oratori si è chiusa con 10mila persone transitate dal Parco Experience di Milano, nell’ex area Expo. I ragazzi degli oratori, i volontari e gli spettatori hanno dato vita all’evento organizzato dal Csi Milano e dalla Fom (Fondazione Oratori Milanesi) all’interno di un Villaggio olimpico: 2.800 ragazzi degli oratori lombardi, 100 oratori della Diocesi milanese, 150 volontari, 1,5 km di strutture sportive, 900 gare e 300 palloni da gioco.

Le gare

Le protagoniste sono state le 12 discipline sportive, calcio, volley, basket, ping pong, dodgeball, ultimate, tiro alla fune, calcio balilla, tiro con arco, atletica, bmx, corsa con i sacchi, che hanno assegnato 380 medaglie. Sul podio del medagliere degli oratori con il maggior numero di vittorie si sono piazzati sul gradino più alto il San Fermo di Nerviano con 5, davanti al San Luigi di Basiano con 4, il Beata Maria Vergine Addolorata di Robbiate e Gazzada Schianno Lozza sono finiti a pari merito con 3. A completare un programma sono stati i giochi sportivi non competitivi, le esibizioni paralimpiche con basket in carrozzina e del sitting volley, le animazioni e lo spettacolo dell’Albero della Vita gratuiti.

Le dichiarazioni del presidente del Csi

“Questa esperienza spero lasci in dote a tutti i ragazzi la consapevolezza che partecipare è importante quanto sognare – ha detto Massimo Achini, presidente del Csi Milano – e l’Olimpiade è il sogno di chi lavora quotidianamente per arrivarci ma anche di chi è al loro fianco come allenatori, dirigenti o spettatori. E' il miglior esempio di quanto lo sport sia un catalizzatore straordinario. L’oratorio è il luogo migliore per far praticare sport ai ragazzi e far crescere in loro lo spirito olimpico, con i suoi valori che sono gli stessi del mondo oratoriale. E il nostro sogno ora è credere che questa Olimpiade diventi una manifestazione continuativa negli anni e un punto di riferimento per lo sport in oratorio”.