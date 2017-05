Olimpiadi a Milano? Per il presidente del Coni la città non è ancora pronta: manca lo stadio

Si torna a parlare della possibilità di candidare Milano come sede olimpica, dopo la visita dei delegati del Cio.

Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Allo stato attuale “Milano obiettivamente oggi non può ospitare le Olimpiadi. C’è un problema oggettivo che è quello che non ha uno stadio con pista di atletica per le cerimonie di apertura e di chiusura. A livello di impiantistica sportiva è molto indietro rispetto a Roma, che aveva il 70 per cento degli impianti pronti”.

VIDEO: "Sessione del Cio a Milano".

“L’agenda 2020, teoricamente, ma anche praticamente, può consentire una fortissima elesticizzazione della candidatura – ha spiegato Malagò – cioè un’allargamento rispetto a un luogo (di svolgimento delle Olimpiadi ndr) che è l’epicentro. Fino ad adesso nessuno ha giocato questa carta”.

Quindi, in futuro le Olimpiadi potranno essere organizzate “anche in due città o una città e una regione. O due città e una regione. Non escludo che un giorno ci possono essere candidature tra due stati confinanti. Bisogna stare attenti all’evoluzione di questa materia”.

