Olimpiadi invernali, nessuna alleanza Milano-Torino. Sala: "Noi abbiamo le carte in regola"

Nessuna alleanza con Torino per i giochi invernali del 2026. A ribadire che non ci sarà nessun asse con il capoluogo piemontese per ospitare i giochi è lo stesso primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, ma la metropoli lombarda per il momento non scende in campo e resta a guardare. La decisione è arrivata dopo che la sindaca Chiara Appendino ha inviato al Coni una lettera, missiva con cui Torino avanza formalmente la sua candidatura.

Palazzo Marino resta sulle sue posizioni e non si sbilancia. Ma una cosa è chiara: "Penso che Milano abbia le carte in regola", ha chiosato Sala. Ogni decisione però verrà presa quando ci sarà "un governo e il suo appoggio. Organizzare le Olimpiadi — ha ribadito il sindaco — è comunque molto costoso e credo che sia una follia distrarre fondi per altri servizi ai cittadini per metterli sui giochi. Se è così qualcuno deve intervenire e non può che essere il governo tramite il Coni".

Il primo cittadino ha smentito anche le voci riguardo a un possibile dossier che individua impianti e luoghi dove svolgere le diverse discipline olimpiche, documento di cui ha parlato il Corriere. Lo studio, commissionato dal Coni — secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino — comprenderebbe diversi scenari: Milano-Torino insieme, Milano da sola, Torino da sola. E secondo il Corsera sarebbe stato Palazzo Marino a suggerire alcuni dettagli, come la dislocazione del villaggio olimpico, da trasformare poi in residenza per studenti nella zona sud della città.

Per il momento non c'è nessuna certezza, ma Milano sogna le Olimpiadi. La parola finale spetta al Coni, mentre la decisione ultima arriverà nel 2019, quando proprio a Milano si terrà il summit del Cio per scegliere chi ospiterà le olimpiadi invernali nel 2026.