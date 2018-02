Il nuovo Palalido si chiamerà Allianz Cloud: l'inaugurazione a maggio

Si chiamerà "Allianz Cloud", per richiamare la forma di nuvola che avrà qunado sarà stato completato, il futuro Palalido in piazzale Stuparich. Il gruppo assicurativo e finanziario si è aggiudicato il bando per i diritti di naming e sponsorizzazione. L'aggiudicazione è valida per sessanta mesi (cinque anni) dall'inaugurazione e ha un valore di 368 mila euro a stagione, per un totale di un milione e 840 mila euro.

"Dopo la Scala il Palalido: grazie ad Allianz per essere protagonista della nostra Milano", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala riferendosi al fatto che Allianz è entrata da poco tra i soci fondatori del teatro. "Siamo lieti di confermare il nostro impegno per la città, sostenuto da importanti investimenti come la Torre Allianz a City Life e il recente annuncio di partnership col Teatro alla Scala", ha commentato l'ad Giacomo Campora: "Al di là del nostro ruolo sociale di assicuratori che accompagnano lo sviluppo delle imprese italiane, promuoviamo numerose iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale, per restituire alla società civile parte dei benefici che abbiamo come grande impresa che opera nel contesto economico".

"Siamo prima di tutto soddisfatti perché l’aggiudicazione di oggi da parte di Allianz dei diritti per il naming del Palalido è un giorno molto importante. Ora ci prepariamo a concludere il cantiere e contiamo di poter inaugurare il nuovo palazzetto nel mese di maggio", ha spiegato Pierfrancesco Barletta, presidente di Milanosport. La storia del Palalido è stata travagliata: il nuovo impianto, in sostituzione del precedente, doveva essere pronto addirittura nel 2013, poi si sono accumulati anni di ritardi per i motivi più diversi. Ma ora sembra che i lavori siano ormai tornati spediti.

Il nuovo Palalido sarà un impianto per lo sport, lo spettacolo, la musica e i grandi eventi. Il Palalido entra nel gruppo di celebri impianti sportivi marchiati Allianz, tra cui lo stadio della Juventus a Torino. "Abbiamo lavorato con fervore per raggiungere questo obiettivo – ha detto l’assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita, Roberta Guaineri – siamo in grado di restituire alla città un impianto che mancava da tempo e lo facciamo anche avendo al fianco una grande azienda che, come noi, crede in questo progetto di infrastruttura sportiva, pensata come un impianto contemporaneo ed efficiente, a disposizione di una varietà amplissima di utenti".

Con una capienza massima di 5.347 spettatori, la struttura che sostituisce lo storico Palalido è stata pensata con un approccio moderno e una vocazione polifunzionale: ospiterà un ampio ventaglio di attività anche extra sportive, come concerti, fiere, conferenze, manifestazioni e convention. Al centro, rimarrà salda la vocazione sportiva del Palalido: un impianto estremamente versatile e adatto alla pratica di numerose discipline, tra le quali il basket, la pallavolo, la pallamano, lo sport per disabili in palestra, il tennis, il tennis da tavolo, il paddle, la ginnastica artistica, ritmica e similari, lo sport da ring e le manifestazioni relative alla danza.