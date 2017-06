A Milano apre la palestra Barry’s Bootcamp: allenamenti stile addestramento e tanta fatica

Barry’s Bootcamp, il marchio che ha innovato il fitness di gruppo con la creazione di un’esperienza di “full-body workout” coinvolgente ed efficace, ha aperto nel cuore di Milano - in via Senato 36 - il primo fitness center in Italia.

Barry’s Milano arriva in Italia proponendo un allenamento ad alta intensità, con l’obiettivo di guidare i clienti alla ricerca della loro migliore forma fisica, in una perfetta combinazione di “mens sana in corpore sano”.

La parola d’ordine, oltre che fatica, è comunità. L’allenamento di Barry’s consente infatti a persone con livelli di fitness diversi di allenarsi insieme: in ogni classe il trainer indicherà tre step di allenamento modulati sui differenti gradi di preparazione.

Il Barry’s Bootcamp - letteralmente, dall’inglese, campo di addestramento - è uno spazio di oltre 400 metri quadrati composto da una boutique di abbigliamento sportivo, un “Fuel Bar” che offre ricette pensate per chi si sottopone agli allenamenti e, naturalmente, una sala dedicata alle lezioni.

Ogni corso è aperto ad un massimo di 44 partecipanti al costo di 28 euro a lezione. Non sono previsti costi di iscrizione né abbonamenti ma, oltre alla singola lezione, è possibile acquistare dei pacchetti. Le lezioni si acquistano direttamente sul sito Barry’s Bootcamp scegliendo giorno e orario preferiti.

Le lezioni sono una combinazione di training a elevata intensità che include circa trenta minuti di esercizi cardiovascolari su tapis roulant più altri trenta minuti con pesi liberi e bande di resistenza. L’allenamento è orientato ai risultati e spinge i partecipanti a superare i propri limiti fisici e mentali. Con una classe di un’ora - assicurano da Barry’s - si bruciano fino a mille calorie. Le lezioni si svolgono in ambienti illuminati dove il colore dominante è il rosso, accompagnati da una musica di sottofondo motivante e con gli istruttori di Barry’s che spronano il gruppo a correre e a lavorare per raggiungere il miglior risultato possibile.