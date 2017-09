Pallacanestro Milano, una storia in A, torna al Palalido (per gli allenamenti)

Non mancano - nel Milanese - squadre di basket che si "difendono bene", a parte - ovviamente - l'Olimpia. Ma la notizia in sé è comunque da dare, perché è quella di un ritorno in un circuito relativamente importante di un nome che, per parecchi anni, ha fatto la storia della pallacanestro in città, insieme ai più noti "cugini".

Parliamo della Pallacanestro Milano 1958, fondata da Valentino Milanaccio (patron della catena d'abbigliamento low cost All'Onestà), che è stata nella massima serie del campionato italiano dal 1964 al 1980. Per due volte si è classificata terza (negli anni Sessanta) e, altre due volte ma negli anni Settanta, davanti ai cugini ben più blasonati, prima di retrocedere (lo sponsor era Amaro 18 Isolabella) in A2 e disperdersi poi nei rivoli dei campionati dilettantistici regionali. Tra i suoi campioni, Sandro Gamba e Chuk Jura.

Pallacanestro Milano: torna al Palalido

Ora il ritorno: la Pallacanestro Milano, nel 2017/2018, milita in Serie C Gold Lombardia, che equivale alla quarta serie (dopo A1, A2 e B). E il suo campo d'allenamento sarà nuovamente la palestra secondaria del Palalido di piazzale Stuparich, in attesa che si completino i lavori del campo principale. Lo stesso impianto, il Palalido, che ospitò la compagine per sedici stagioni di serie A, compresi i derby con l'Olimpia. Gli incontri casalinghi si disputeranno invece a Brugherio.

L'Olimpia e l'Urania

Oltre all'Olimpia, che non ha bisogno di presentazioni, il basket milanese è presente nei massimi campionati con la compagine di Legnano (in serie A2) e con l'Urania Milano (in serie B), società sportiva dalla storia ancora più antica: fu infatti fondata nel 1952.