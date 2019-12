Parma-Milan 0-1: video, gol e sintesi. Rossoneri vincono con gol di Hernandez

I rossoneri vincono a Parma con una rete siglata da Theo Hernandez all'88'. Il Milan parte bene con due occasioni di Calhanoglu e Romagnoli nei primi cinque minuti di gara, il Parma si fa vedere per la prima volta in modo serio solo allo scadere della prima frazione di gioco con Kucka fuori di poco. Prima frazione che ha visto i rossoneri soprattutto in avanti e i padroni di casa capaci di rispondere agli attacchi.

Al 60' un tiro di Suso va fuori di poco. Poi il Parma acquisisce un atteggiamento più offensivo senza tuttavia preoccupare seriamente Donnarumma. All'88' come si è detto il gol che sblocca il risultato. Lo firma Theo Hernandez raccogliendo un pallone in area e infilando Sepe di sinistro. Nei tre minuti di recupero il Parma prova a riagguantare il pareggio con Kulusevski e Hernani ma nulla da fare.

17 sono ora i punti in classifica per i rossoneri, che raggiungono proprio il Parma. Seconda vittoria da quando Pioli siede nella panchina rossonera. Un risultato che fa tirare un sospiro di sollievo in via Aldo Rossi.