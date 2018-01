Calciomercato: Javier Pastore apre all'Inter

Se ne era parlato già nel dicembre 2012, quando la società era un'altra e a dirigere ogni mercato nerazzurro c'era tutta la passione - e non solo - dell'allora patron Massimo Moratti. Javier Pastore all'Inter.

"Il Psg non vorrebbe vendere Pastore. Non è sul mercato: nell'ipotetico caso di un'offerta reale, il Psg non si opporrebbe a una soluzione che significherebbe la felicità del giocatore". Marcelo Simonian, agente dell'attaccante del PSG, parla del futuro del giocatore ai microfoni di Sky Sport. L'Inter sarebbe interessata all'argentino che, a sua volta, sarebbe disposto a diminuirsi l'ingaggio pur di vestire la maglia nerazzurra.

Pastore, sabato sera, ha aperto all'addio al club parigino sperando di poter accasarsi in una squadra che gli permetta di giocare con più continuità in vista del Mondiale. "Tutti al Psg - spiega l'agente - gli vogliono bene. Nessuno farebbe qualcosa per pregiudicare la sua gioia".