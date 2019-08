Inter, Perisic al Bayern Monaco: è ufficiale

Via un altro. Ivan Perisic è stato ceduto dall'Inter in prestito oneroso al Bayern Monaco, che a fine anno potrà riscattarlo a una cifra già stabilita. Le indiscrezione parlano di cinque milioni di euro per questa stagione e altri venti per il potenziale acquisto.

L'ufficialità dell'Inter è arrivata martedì, con uno scarno comunicato: "Fc Internazionale Milano comunica la cessione di Ivan Perisic all'FC Bayern Monaco. Il calciatore croato si trasferisce a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva".

Perisic, arrivato all'Inter nel 2015 non è mai esplodo del tutto, e non era nei piani del neo allenatore Antonio Conte, che gli aveva fatto capire chiaramente che non lo vedeva pronto per il ruolo di esterno nel suo 3-5-2. La cessione del croato segue di poco l'addio di Radja Nainggolan, anche lui fuori dai piani del tecnico e anche lui mandato via in prestito, al Cagliari.

Per i nerazzurri adesso resta soltanto la "grana" Mauro Icardi, il "re" degli indesiderati che però non si è ancora mosso da Milano, nonostante il forte interesse della Roma e di Napoli e Juve.