In 400 alla Pinetina per supportare l'Inter prima del match con la Juve: 49 denunciati

Circa quattrocento tifosi. Tutti vicini. Tutti fuori dalla Pinetina di Appiano Gentile (Como) per supportare l'Inter. I fatti risalgono a sabato 7 marzo ma nella giornata di lunedì 6 aprile, al termine di un'indagine della polizia scientifica, per 49 di loro è scattata una denuncia.

Tutto era accaduto sabato 7 marzo, il giorno prima del match tra Juve e Inter giocato a Torino a porte chiuse. I tifosi si erano radunati per supportare la squadra ma in quella data il decreto numero 6 per il contenimento del coronavirus era già stato diramato da due settimane e allora ecco che l'assembramento, per di più senza alcun tipo di dispositivo di protezione e senza rispettare le distanze di sicurezza, ha rappresentato una chiara violazione.

Gli agenti della Questura di Como li hanno identificati grazie alle riprese effettuate dalla polizia scientifica.