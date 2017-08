Piscina Cambini, demolizione e ricostruzione entro il 2020

Rinasce la piscina di via Cambini con un nuovo spazio per lo sport nell’ambito strategico Adriano/Padova/Rizzoli individuato con il Piano periferie. L’amministrazione comunale ha, infatti, approvato le linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione del nuovo centro di nuoto.

L’intervento prevede la demolizione degli edifici e della vasca esistente che verranno sostituiti da un nuovo immobile di due piani, dei quali uno di tipo tecnico interrato, mentre all’esterno saranno realizzate due vasche: una da 25 metri a 6 corsie di profondità variabile da 1.30 mt a 1.75 mt, e una seconda multifunzione di 12,50 mt di lunghezza per 7,80 di larghezza, con rampa di accesso per le persone diversamente abili.

Il progetto contempla inoltre uno spazio da adibire a palestra e sala polifunzionale. Sono previsti spogliatoi e servizi accessori alla palestra, un bar e un’infermeria. L’area esterna sarà caratterizzata poi dal verde e attrezzata con sdraio e ombrelloni.

«Si tratta di un intervento estremamente importante - affermano Roberta Guaineri e Gabriele Rabaiotti, assessori allo sport e ai lavori pubblici del Comune di Milano - perché nell’ultimo ventennio la piscina Cambini è diventata un punto di riferimento per molte tipologie di utenti, contribuendo ad avvicinare tanti praticanti e appassionati. La ricostruzione del centro, dunque, è per noi un’occasione di rispondere a questo incremento della domanda, prevedendo un servizio di qualità che abbracci diversi tipi di attività, da quelle di avviamento e formativa, a quelle amatoriali e ludiche, fino alle agonistiche ad alto livello, integrate al territorio di riferimento e dall’alto valore sociale. In questa direzione, una volta ultimato l’impianto, si potranno pensare convenzioni con scuole, centri anziani e strutture sociali in genere».

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'importo lordo dei lavori è di circa 4 milioni e 239 mila euro, avranno una durata 19 mesi e la conclusione è prevista entro il 2020. Sono, invece, in dirittura d’arrivo gli interventi al centro sportivo Cambini-Fossati. I lavori che hanno dotato l’impianto di nuovi spogliatoi e palestre, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, saranno conclusi nel mese di settembre alle porte.

Nel dettaglio, con particolare attenzione ai disabili, sono stati completamente rifatti i viali d’accesso verso le palestre, ogni edificio è servito da un ascensore, le tribune hanno postazioni specifiche e ciascuno dei 12 locali spogliatoi presenta servizi igienici e docce dedicati. Tutti i locali sono frutto di un nuovo disegno, a garanzia del rispetto della normativa Asl e Coni; sono stati rinnovati tutti gli impianti idrici ed elettrici, mentre tutti i serramenti sono stati sostituiti.