A nuoto al tramonto: la Piscina Romano aperta fino alle 21 (con aperitivo)

Appena riaperta dopo un importante lavoro di riqualificazione, la Piscina Guido Romano di Città Studi sperimenta la chiusura posticipata alla sera (l'iniziativa è denominata "sunset pool"), per consentire agli utenti di godersi il tramonto con lo scenario del "gioiello" del 1929, firmato dall'architetto Luigi Secchi.

Dal lunedì al venerdì l'impianto chiude alle 21, mentre la vasca di 4 mila metri quadrati dovrà essere liberata alle 20.30, e sarà possibile consumare un aperitivo. In più, per chi entra alle 17.30 (o più tardi), la tariffa agevolata è di 3,50 euro. Dopo la riapertura, la Piscina Romano è tornata ad essere la preferita dai milanesi nei weekend estivi: 3.811 ingressi nel primo weekend di luglio, "surclassando" il Lido (sotto i 3 mila ingressi) e gli altri centri balneari e piscine scoperte.

I lavori

La vasca della Piscina Romano è stata impermeabilizzata, gli spogliatoi e il solarium sono stati tinteggiati, il muro di recinzione è stato sistemato nelle parti ammalorate. Il 23 giugno 2019 si è tenuta la festa d'inaugurazione con le autorità cittadine. «La piscina Romano torna ad essere un centro balneare di eccellenza in perfetto tempismo con la stagione estiva, senza dispersioni idriche e con un nuovo look per spogliatoi e solarium», avevano dichiarato Roberta Guaineri (assessore allo sport) e Pierfrancesco Maran (assessore all'urbanistica).

E' prevista per l'autunno del 2019 la riqualificazione dei giardini di via Zanoia dedicati ai più piccoli. Costruita nel 1929 nello stile architettonico dell'epoca e progettata, come la piscina Cozzi, dall'architetto Luigi Secchi, è dedicata a Guido Romano, noto ginnasta italiano. All’interno del centro balneare si può infatti vedere la lapide dedicatagli dal Comune di Milano e dalla famiglia. La vasca rettangolare di 4 mila metri quadri sorge in prossimità di un parco che offre il servizio di un chiosco bar.