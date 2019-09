Arena, finalmente partono i lavori per rifare la pista di atletica

La pista di atletica dell'Arena Civica di Milano verrà ristrutturata a partire dalla rimozione del pavimento in gomma. I lavori hanno preso il via con ritardo: dovevano iniziare intorno alla metà del mese di luglio.

In attesa della fine dei lavori, non è ovviamente possibile svolgere attività di atletica leggera all'interno dell'impianto, per questo i corsi verranno svolti all'esterno, nel parco Sempione; saranno invece normalmente accessibili le palestre e gli spogliatoi.

La condizione della pista ha reso necessario sospendere l'attività agonistica da ben quattro anni. L'obiettivo dichiarato è di permettere all'impianto di ospitare l'edizione 2020 del Golden Gala, che solitamente si tiene all'Olimpico di Roma (non disponibile nel 2020). I lavori comprendono il rifacimento della pista e delle pedane e il drenaggio del campo centrale, con rifacimento in erba. Infine sarà ristrutturato l'arco centrale.