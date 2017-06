Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Buongiorno, scrivo per comunicare ufficialmente che la AIRNESS - STELLA AZZURRA 56 ha vinto il campionato della Federazione Italiana Pallacanestro categoria Prima divisione e che l'anno prossimo giocheremo nel campionato di PROMOZIONE F.I.P. Sottolineo che siamo imbattuti per le partite casalinghe, ovvero che da più di un anno non perdiamo in casa. IMBATTUTI. A Cinisello non ha vinto mai nessuno solo AIRNESS - STELLA AZZURRA 56. Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti. CINISELLO BALSAMO UP ! Il Presidente. Claudio Baldo".