Internazionali di mountain bike alla Montagnetta, puntine sul tracciato di gara

Marco Aurelio Fontana non è arrivato al traguardo dell' Internazionali d’Italia Series. Il ciclista medaglia di bronzo alle olimpiadi di Londra è stato costretto al ritiro per una foratura causata da una puntina. Già, perché sul tracciato di gara erano stati sparsi diversi chiodi per tentare di sabotare la competizione. Gli organizzatori se ne erano accorti e erano intervenuti, ma purtroppo alcune puntine sono rimaste sui single track.

Sulla questione è intervenuto anche l'assessore al verde Pierfrancesco Maran: «Nel week end si è svolta una gara internazionale di mountain bike al Monte Stella. Molti cittadini, legittimamente, hanno espresso dissenso al fatto che lì si svolgesse una gara. Altrettanto legittimamente, valutato il dissenso, abbiamo comunque deciso di autorizzare lo svolgimento della gara e condiviso l'obiettivo di consentire a questi sport di essere svolti anche in città. Qualcuno é andato oltre il dissenso e ha buttato lungo il percorso dei chiodi, molti rimossi prima della gara, alcuni purtroppo no».

I risultati La competizione maschile è stata vinta dallo svizzero Florian Vogel (Focus XC) che ha preceduto Maxime Marotte e Manuel Fumic. Tra le donne, invece, ha trionfato Maja Wloszczowska (De, Kross Racing Team – Pol) seguita da Alessandra Keller Alessandra e Jolanda Neff.