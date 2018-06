Uragano Filippo Tortu, 100 metri sotto il muro dei 10 secondi: battuto il record di Mennea

Milanese di nascita, nonostante la famiglia sarda. Brianzolo di formazione. Faccia pulita, da bambino, e due gambe veloci, molto veloci.

Tutto sotto un nome e un cognome: quello di Filippo Tortu, che da venerdì è ufficialmente l'uomo più veloce della storia d'Italia. Al meeting di atletica leggera di Madrid, infatti, l'atleta azzurro è riuscito a correre la finale dei 100 metri in 9.99 secondi, battendo lo storico record italiano di 10.01 fatto registrare da Pietro Mennea a Città del Messico nel 1979.

Video | Tortu da urlo: 100 metri sotto il muro dei 10''

Pippo - nato a Milano nel 1998 e cresciuto a Carate Brianza sotto la sapiente guida dell'allenatore e papà Salvino - è così diventato il primo italiano di sempre, oltre che il terzo bianco, a correre la distanza regina sotto il muro dei dieci secondi.

“Sono veramente contentissimo, è quasi indescrivibile la gioia - le sue prime parole -. Sapevo di potercela fare, ma per me il record di Pietro Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano forse anche più di me. L’obiettivo della stagione restano gli Europei in agosto, adesso non penso al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino 2018".

Con quelle gambe lì il gradino più alto del podio non è un sogno, anzi.