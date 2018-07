Milan, ufficiale: Reina e Strinic sono giocatori rossoneri

Ora è ufficiale: Pepe Reina e Ivan Strinic sono giocatori del Milan. I contratti biennali, per entrambi, sono stati depositati in Lega Serie A il 16 e il 2 marzo rispettivamente. Entrambi i giocatori arrivano in rossonero a parametro zero.

Strinic, terzino sinistro croato classe 1987, impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali di Russia, arriva dalla Sampdoria e cerca un riscatto dopo una stagione non tra le migliori. Reina, estremo difensore del Napoli e prima ancora del Villareal, viene indicato dal Milan come un "vincente e un leader", con "forte esperienza e carisma", caratteristiche che "Gattuso voleva per migliorare il Diavolo".

Reina subirà ovviamente la concorrenza di Gianluigi Donnarumma, attualmente primo portiere del Milan a sua volta protagonista di serrate voci di mercato: dal Liverpool al Paris Saint Germain, sono in tanti a cercare la giovane promessa italiana tra i pali. Incertezza sulla valutazione ma si parla di 60-70 milioni sotto cui i rossoneri non scenderebbero.