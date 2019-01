Wanda Nara spaventa l'Inter: "Rinnovo di Icardi lontano, ci sono club interessati"

Come due anni fa. Più di due anni fa. Riparte la telenovela legata al rinnovo di contratto di Mauro Icardi, che a ottobre del 2016 - dopo un tira e molla estenuante - aveva firmato un nuovo accordo che lo legherà all'Inter, o almeno dovrebbe, fino al 30 giugno 2021.

Quell'accordo, evidentemente, non soddisfa più Maurito e la moglie manager, che hanno iniziato le trattative per un altro rinnovo, con inevitabile adeguamento dello stipendio, per ora "fermo" a 5,5 milioni di euro bonus compresi.

Mercoledì, proprio Wanda Nara ha cercato di alzare l'attenzione mediatica provando a forzare la mano con i direttori nerazzurri, Piero Ausilio e - il neo arrivato - Beppe Marotta. "Ci sono club molto importanti interessati a Mauro e siamo molto lontani dall’arrivare a un accordo - le parole della procuratrice, intervistata dal quotidiano spagnolo As -. Le cifre di cui si parla non sono vere e non ci è ancora arrivata una proposta soddisfacente da parte dell’Inter".

"Non neghiamo che si possa arrivare a un accordo, però ad oggi siamo molto lontani. Non ha senso - ha concluso Nara - rinnovare per lo stesso ingaggio che percepisce ora Mauro".

Lo scoglio, infatti, è proprio la parte economica: Icardi - che è appena stato multato di centomila euro per essere arrivato tardi agli allenamenti - chiede un ingaggio top di otto milioni di euro, l'Inter invece sembra essere ferma a 7 e chiede di togliere la clausola di 110 milioni di euro che vale solo nei primi quindici giorni di luglio e solo per i club stranieri.

"Mauro - aveva detto Wanda a ottobre 2016, dopo l'ultimo rinnovo - diventerà una bandiera, come Totti”. C'è "solo" l'ostacolo rinnovo da superare.



