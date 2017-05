Milan, Montella rinnova fino al 2019: "Sono molto entusiasta"

Il Milan e Vincenzo Montella hanno prolungato il contratto di un anno fino al 30 giugno 2019. L'annuncio e' stato dato con una diretta su facebook dall'amministratore delegato rossonero Marco Fassone, assieme al ds Massimiliano Mirabelli e allo stesso Montella, che si e' detto "entusiasta" e ha ringraziato la societa' per la fiducia.

Dopo il prolungamento di un anno del contratto con il Milan, Vincenzo Montella punta a «obiettivi più gloriosi e più vicini alla storia di questa società». «Sono felice ed entusiasta», ha detto l'allenatore prima di firmare il contratto al fianco dell'ad Marco Fassone e al ds Massimiliano Mirabelli, che ha aggiunto: «Ieri ci siamo ritrovati a cena per salutarci e in due parole è nato il patto per l'accordo, non ci abbiamo messo molto. E stamattina ci siamo ritrovati per firmare. Dopo qualche chiacchierata ieri abbiamo concordato con Montella di restare insieme non solo l'anno prossimo ma anche nel 2018-19 - ha detto Fassone nell'annuncio andato in onda in diretta sulla pagina Facebook del club -. È un accordo che rende la società estremamente contenta ed entusiasta di proseguire questa avventura dopo gli stipendi risultati ottenuti in una stagione difficile di transizione».

Lunedì pomeriggio Fassone e Montella sono partiti insieme dalla Sardegna dopo i due giorni di workshop con gli sponsor, e in serata hanno incontrato Mirabelli a Milano. In mattinata è andato in scena il vertice decisivo che ha portato alla firma sul prolungamento del contratto di Montella, che sabato potrà partire per le vacanze in Vietnam con un pensiero in meno.