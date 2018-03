Sampdoria-Inter 0-5, Icardi mostruoso fa 4 gol: perla di tacco di Maurito a Marassi. Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Icardi ritrovato. Perisic pure. E Marassi, quest'anno quasi fortino inattaccabile, espugnato.

Domenica da grande per l'Inter, che dimentica tutti i problemi degli ultimi mesi e fa un sol boccone della Sampdoria nel lunch match della 29esima giornata del campionato di serie A rifilando 5 gol ai blucerchiati con un Maurito superstar.

Ad aprire le marcature, al 26', è Perisic, che si fa trovare prontissimo sul cross di Cancelo e di testa fa 1-0. Da lì inizia lo show dell'extraterrestre con la maglia numero 9 e la fascia di capitano al braccio.

Il primo squillo arriva al 29' su rigore per fallo di Barreto su Rafinha: Viviano spiazzato ed è 2-0, con gol numero 100 in serie A per Maurito. Passano due minuti e Icardi si mette in proprio. Perisic crossa, Silvestre libera ma lascia la palla lì: il bomber argentino arriva e di tacco, di prima intenzione, batte ancora il portiere blucerchiato. Show finito? Per nulla. Al 44' arriva la tripletta: Rafinha di tacco prova a imitare il capitano, ma Viviano gli dice di no. Il più veloce ad arrivare sulla palla libera è di nuovo Icardi, che fa tripletta.

Il "pallottoliere" arriva a 4 al 6' del secondo tempo. Barreto rinvia male in area di rigore, la palla si alza e il 9 la colpisce al volo: la sfera rimbalza, supera Viviano e finisce nell'angolino per il 5-0 dell'Inter e il personalissimo gol numero 103 in serie A dell'argento a 25 anni.

L'Inter riparte da Marassi per la corsa verso la Champions. E Icardi è pronto a indicare la via.