Milan, il campionato non decolla: altra batosta con la Sampdoria

Una super Sampdoria ferma il Milan nell'anticipo dell'ora di pranzo della sesta giornata della serie A, domenica (le pagelle). Dopo il ko in casa della Lazio, i rossoneri scivolano anche a Marassi: la squadra allenata da Giampaolo si impone 2-0 dopo aver dominato il primo tempo e messo a segno le due reti nella ripresa siglate da Zapata al 27' e Alvarez al 46'. Nel derby con Genova, invece, l'Inter vince contro il Genoa.

La Samp, con una gara in meno (quella con la Roma rinviata a causa maltempo) sale a 11 punti con tre vittorie e due pareggi, mentre il Milan è fermo a quota 12.

Primo tempo senza reti ma è solo Samp. Primo episodio al 2' con un calcio di rigore decretato ai blucerchiati, ma tolto dalla Var per un braccio di Kessie su cross di Strinic giudicato non da penalty. Giusto così. Samp tambureggiante, Zapata imprendibile per la difesa rossonera, un suo colpo di testa fa paura a Donnarumma, poi in contropiede il colombiano spreca a due passi dal portiere. Altro pericolo di Torreira, il migliore, ma il tiro è fuori. Fine primo tempo senza reti, ma che Samp.

Nella ripresa ti aspetti la reazione del Milan e invece è ancora dominio Samp. Subito botta di Barreto, poi continua la sfida tra cugini, Duvan contro Christian, vinta nettamente dal blucerchiato. Ed ecco che arriviamo al 72': Christian Zapata sbaglia tutto regalando il pallone a Duvan, tiro secco dell'ex Napoli ed esplode la Sud. 1-0 Samp. Bolgia blucerchiata, Quagliarella sfiora il raddoppio, Montella fa i cambi, ma quelli giusti sono di Giampaolo che al 90' fa subentrare Ricky Alvarez, un minuto dopo altro errore di Zapata e 2-0 di Alvarez. Incredibile. Finisce qui. 2-0 Samp. .

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Milan 2-0

Reti: 72' Zapata, 91' Alvarez

Sampdoria: Puggioni 6; Strinic 6.5, Ferrari 7, Silvestre 7, Bereszynski 6.5; Torreira 7.5 (93' Capezzi sv), Barreto 6.5, Praet 7 (90' Alvarez 7); Ramirez 7 (84' Verre sv); Zapata 7, Quagliarella 6. All. Giampaolo 7.5.

Milan: Donnarumma 6; Zapata 4, Bonucci 5, Romagnoli 5; Abate 5 (82' Borini sv), Kessie 4.5, Biglia 5.5, Bonaventura 5 (78' Cutrone sv), Rodriguez 5.5; Suso 5 (78' Calhanoglu sv), Kalinic 4.5. All. Montella 4.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti Donnarumma e Bonucci