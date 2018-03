Inter-Napoli 0-0. Sarri sbotta con la giornalista: "Non ti mando a fare in c... "

E' un Maurizio Sarri nervosissimo quello che risponde alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo il pareggio, 0-0, del suo Napoli contro l'Inter domenica sera a San Siro.

Alla domanda sull'"abbandono" dei sogni scudetto (la Juventus ha superato i partenopei), ha risposto malissimo alla giornalista napoletana Titti Improta di Canale 21: "Sei una donna, se no ti manderei a fare in c... ". Qualche risolino stretto, poi ha spiegato che è comunque rimasto soddisfatto della prestazione della squadra. La cronista, successivamente, ha riferito che Sarri le ha chiesto scusa.