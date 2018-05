Juventus, folle idea di mercato: Higuain più 50 milioni di euro all'Inter per avere Mauro Icardi

Le vie del calciomercato sono infinite. E, in fondo, Torino e Milano non sono poi così lontane.

Clamorosa bomba di mercato sganciata dal "Corriere della Sera", che in un articolo a firma Massimiliano Nerozzi e Timothy Ormezzano, ipotizza uno scambio tra i due bomber di Inter e Juventus. La società bianconera, infatti, sarebbe interessata a Maurito Icardi e per averlo sarebbe disposta anche a "regalare" ai nerazzurri Gonzalo Higuain.

Secondo quanto riportato dai due giornalisti, le strade praticabili sono due: Higuain più 50 milioni di euro all'Inter o il pagamento dell'intera clausola rescissoria del numero 9 del Biscione, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 ottenuto dopo un estenuante tira e molla con la società.

Sulla clausola, che è esercitabile tra il primo e il 20 luglio, ci sarebbe però qualche problema. La cifra, infatti, sembra valga soltanto all'estero e per questo la Juventus - a dimostrazione della forte volontà - avrebbe già dato mandato ai propri avvocati di verificare nei dettagli l'accordo tra il club e Icardi alla ricerca di qualche cavillo da sfruttare a proprio vantaggio.

Maurito, che per la prima volta ha portato l'Inter in Champions grazie alla vittoria per 3-2 sulla Lazio, ha sempre giurato fedeltà ai colori nerazzurri e sua moglie Wanda Nara, che del calciatore è anche l'agente, proprio dopo la partita dell'Olimpico aveva detto: "Noi vogliamo restare". La frase, però, era finita con un "ma dovremo parlare con la società".

Un "ma" che lascia aperte tutte le strade. Anche quelle che portano a Torino?