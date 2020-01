Inter-Roma, scambio di prestiti: Spinazzola arriva in nerazzurro, Politano va in giallorosso

Fuori Matteo Politano, dentro Leonardo Spinazzola. Inter e Roma hanno concluso il loro scambio di giocatori, con l'attaccante nerazzurro che passa ai giallorossi e il terzino ex Juve che compie il percorso opposto.

Mercoledì l'ex esterno della Juve - che era passato nella Capitale in estate - è atterrato a Milano e ha sostenuto le visite mediche. Lo stesso ha fatto Politano, cresciuto proprio nella Roma, che quest'anno con Conte sta avendo più difficoltà a trovare spazio.

L’ok dei due club è arrivato martedì sera. Ci sarà uno scambio dei prestiti, con la formula dell’obbligo di riscatto, ed entrambi sono stati valutati 30 milioni di euro.

In contemporanea l'Inter continua a spingere per portare Eriksen subito a casa. Il centrocampista danese, che è in scadenza di contratto con il Tottenham, potrebbe essere acquistato già a gennaio per circa 20 milioni di euro.