Saranno a City Life i campionati italiani di sci di fondo sprint nel 2021

Si svolgerà a Milano, nel quartiere di City Life, il campionato italiano di sci di fondo sprint. Promosso dall'associazione Cancro Primo Aiuto attraverso il "braccio" sportivo Oltre Cpa, si terrà per la seconda metà del mese di gennaio del 2021. E nei giorni successivi i milanesi potranno cimentarsi sul tracciato predisposto. Lo ha annunciato l'associazione insieme ai rappresentanti di City Life e ai tecnici della Federazione italiana sport invernali (Fisi), oltre agli assessori allo sport della Regione, Martina Cambiaghi, e del Comune, Roberta Guaineri.

Sarà una gara cittadina, con un anello di 350 metri completamente innevato e affiancato da tribune per gli spettatori. La pista sarà poi messa a disposizione delle scolaresche e dei cittadini finché durerà la neve, che verrà prodotta senza additivi chimici e in loco, senza doverla quindi trasportare.



"Sono felice che finalmente si torni a parlare di grandi eventi per la Lombardia - ha detto l'assessore allo sport di Regione Lombardia Martina Cambiaghi -. C'è voglia di tornare in pista in tutti i sensi e saremo lieti di sostenere questa manifestazione. Prometto fin d'ora che sarò tra gli apripista della manifestazione".

"Ringrazio gli organizzatori - ha detto Roberta Guaineri, assessore allo spot del Comune - e dico che Milano ha da sempre una vocazione per i grandi eventi come questo. Sarebbe un'ottima ripartenza per la città, proprio qui a Citylife, che sta diventando una parte di città vocata allo sport. Inoltre, mi piace sottolinearne come i singoli cittadini che lo desidereranno potranno beneficiare di questa iniziativa inforcando un paio di sci".