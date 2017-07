I Seamen volano sul tetto d’Italia: i milanesi vincono il tricolore di football americano | Foto

Terzo scudetto in quattro anni. E ancora Milano sul tetto d’Italia.

Impresa riuscita per i Seamen, che battendo i Rhinos nella splendida cornice del Romeo Menti di Vicenza hanno portato a casa il tricolore del campionato di football americano. Dal 2013, ormai, il titolo più importante del Bel Paese non si muove dalla città meneghina, grazie - soprattutto - alla blue navy, che ha messo in bacheca gli scudetti 2014, 2015 e 2017.

L’ultimo della serie è arrivato sabato, durante l’Italian Ball Weekend, che ha visto i Marinai sconfiggere i concittadini dei Rhinos per 37 a 29.

La gara, aperta con una safety subita dai Rhinos, provocata da uno snap sbagliato, viene sempre controllata dalla squadra di Tony Addona che dopo aver trovato uno spettacolare touchdown con Reece Horn - pass da 44 yarde - subisce la reazione di Nick Ricciardulli per il 9 a 7 che chiude il primo quarto. In apertura di seconda frazione ancora Reece Horn - altro super pass da 34 yarde - e Danilo Bonaparte - run da 10 yds - creano il primo vantaggio importante portando avanti i Marinai sul 23 a 7. L’incredibile ricezione di Gabriele Arioli a pochi secondi dal termine della frazione manda le squadre all’half time sul 23 a 14.

Nel terzo quarto ci pensa Luke Zahradka a portare lo score sul 30 a 14, prima di regalare una seconda meta su QB sneak che sommata alla ricezione di Arioli fissano il punteggio sul conclusivo 37 a 29 .

Al fischio finale esplode la festa in campo, tra coriandoli tricolore e medaglie.

Una vittoria - neanche troppo preventivata alla vigilia - che ha lasciato soddisfatto anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, che si è subito congratulato con i Marinai. I Marinai campioni d’Italia.