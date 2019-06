Inter, la seconda maglia è verde: "Ispirata all'eleganza milanese e al Triplete". Foto

Non più nerazzurri, ma verdi. Almeno fuori casa. Per la stagione 2019-2020, la divisa away dell'Inter si tinge di verde. "La maglia, caratterizzata da un vivace color acquamarina, prende ispirazione dall'eleganza milanese e dalla preziosità degli elementi che contraddistinguono il capoluogo lombardo nel mondo", spiega il club in una nota, aggiungendo che "questa particolare tonalità rievoca anche la divisa da portiere indossata da Julio Cesar quando la squadra conquistò lo storico Triplete nella stagione 2009-10".

La seconda maglia dell'Inter presenta un ricamo nero e oro intorno al collo a V e alle maniche della maglia. All'interno è presente il dettaglio che prende la forma della Croce di San Giorgio, simbolo di Milano, e rende omaggio all'architettura del Duomo.

La divisa è completata da pantaloncini bianchi e calzettoni con blocchi di colore verde e bianco, separati da un anello nero e caratterizzati dalla parola Inter a metà polpaccio.

"Credo che la nuova divisa Away abbia un look molto originale", ha detto Pete Hoppins, Nike Football Apparel Senior Design Director. "È eccezionale essere riusciti a realizzare questo look moderno rimanendo al contempo legati alla tradizione milanese".

Già nota, invece, la prima maglia. La casacca sarà, come da tradizione, a tinte nerazzurre con le strisce verticali che però si trasformano in bande oblique sul petto.

