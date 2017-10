Expo, un trampolino alto come un grattacielo: torna la coppa del mondo di snowboard

Torna a Milano la coppa del mondo di snowboard freestyle. Nel parco di Experience, l'area che nel 2015 ha ospitato l'esposizione universale, verrà creato un nuovo grattacielo di neve alto quaranta metri e lungo centotrenta: sarà il trampolino più grande d’Italia e il teatro delle battaglie dove si sfideranno snowboarder e sciatori. Due gli appuntamenti: venerdì 10 e sabato 11 novembre (coppa del mondo di snowboard) e venerdì 17 e sabato 18 novembre (coppa del mondo di freeski).

Gli acrobati della neve tornano all’ombra dell’Albero della Vita con grandi ambizioni: vincere l’unica tappa italiana di freestyle, guadagnare punti cruciali in vista delle olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 e lasciare a bocca aperta il pubblico milanese, che già l’anno scorso ha seguito con grande entusiasmo le evoluzioni dei campioni, facendo registrare oltre 25mila presenze.

I numeri della pista sono faraonici: verrà creata una lingua bianca alta come un palazzo di tredici piani con pendenze che raggiungeranno i 45° e una pendenza al kicker di 38°. Il tutto sarà ricoperto da una quantità monstre di neve: 1.200 metri cubi che in parte verranno prodotti artificialmente nell'ex area Expo, e in parte verranno trasportati.

Non è la prima esperienza di Milano con le coppe del mondo degli sport invernali: nel 2012 i vialetti del Parco Sempione si trasformarono in una grande pista di sci di fondo. Inoltre è la terza volta che lo snowboard fa tappa a Milano: la prima fu undici anni fa, nel 2006, l'ultima nel 2017.