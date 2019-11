Un anno di sorveglianza speciale a tifoso dell'Inter: "E' pericoloso"

Claudio Morra, uno dei leader dei Boys della curva interista, è stato sottoposto a un anno di sorveglianza speciale per via della sua «pericolosità sociale in termini di concretezza e anche di attualità». Lo ha deciso la sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia.

Secondo il provvedimento del tribunale, le numerose denunce in carico a Morra e la condotta violenta "o preliminare all'uso della violenza" fanno sì che si tratti di una persona pericolosa per la sicurezza pubblica. In particolare secondo il tribunale l'ultras interista manifesta "assenza di autocritica e accettazione delle proprie responsabilità".