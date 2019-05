Spal-Milan 2-3: video, gol, sintesi e highlights

Il Milan ha vinto 3 a 2 sulla Spal nella 38esima giornata di campionato, match disputatosi alle 20.30 di domenica 26 maggio nello stadio Paolo Meazza di Ferrara. Le reti sono state messe a segno da Çalhanoğlu (al 18esimo), e Kessié (23esimo). La Spal ha quindi segnato al 28esimo con Vicari e poi ha pareggiato al 53esimo con Fares. Il goal della vittoria, invece, è stato messo a segno da Kessié al 66esimo del secondo tempo.

Niente Champion's League per il Milan

Nonostante la vittoria contro la Spal il Milan non è riuscito ad agguantare il quarto posto in classifica, fondamentale per partecipare alla Champion's League. Quarto posto che, al fotofinish, è stato agguantato dall'Inter che parteciperà alla massima competizione europea.